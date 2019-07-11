В Киеве ребенку порезали руки на детской площадке: первые подробности

В Киеве, на одной из детских площадок, неизвестный мужчина порезал ребенку руки. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции города Киева.

Инцидент произошел среди бела дня на детской площадке по улице Елены Телиги. К ребенку подошел незнакомый мужчина и порезал ему руки. За малыша вступился парень, который в результате получил от злоумышленника телесные повреждения.

Свидетели преступления немедленно вызвали патрульную полицию, и сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Им оказался местный житель, 24 лет, который ранее проблем с законом не имел.

Зачем он нанес резанные раны ребенку – он объяснить не смог, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения. На данный момент злоумышленник помещен под домашний арест.

По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч.4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Если вина подозреваемого будет доказана, то ему светит до 7 лет лишения свободы. В период следствия, по решению суда, подозреваемый будет находится по ночным домашним арестом.

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