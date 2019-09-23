В Киеве разыскивают неадекватов, которые избили парня до комы: фото и приметы

В Киеве неизвестные набросились и жестоко избили парня, который просто заступился за своего друга. Пострадавший был госпитализирован, медики провели долгую операцию, и сейчас молодой человек в коме. Об этом передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Также в сети опубликовали фото хулиганов, которых разыскивают правоохранители.

Инцидент произошел на Контрактовой площади в воскресенье, 22 сентября.

Отмечается, что неадекваты сначала пристали к одному парню из-за его "неформального" вида - злоумышленникам не понравилось, что у него черные крашенные волосы и черная одежда. За молодого человека заступился друг, после чего четверо обидчиков накинулись на него и зверски побили.

Парня отправили в больницу. Врачи, чтобы удалить гематому, во время 5-часовой операции удалили 10-15 см кости черепа.

В интернете опубликовали приметы нападавших.

"Кстати, этих же нападавших опознали и участники другого конфликта. Возле "Фуршета" на Подоле они также затеяли драку с молодыми людьми.

Двоих из них полиция задержала, но потом почему-то отпустила", - говорится в публикации.

В Киеве хулиганы избили парня до комы (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

1. На вид около 33-35 лет, среднее телосложение, борода и усы темно-русого цвета, почти лысый. Был одет в красную рубашку в клетку, белую футболку, серые джинсы, темно-коричневая обувь, темная кепка, рюкзак.

Избил пятерых подростков и забрал у одного их них очки.

2. На вид приблизительно 25-30 лет, почти лысый, полного телосложения, со щетиной на лице. Был одет в плащ Stone Island, серые джинсы и белые кроссовки.

Избил четверых подростков.

3. На вид 35 лет, темные густые коротко стриженные волосы. Был одет в синюю куртку, черную штаны и черные кроссовки.

Избил двоих.

4. На вид около 30 лет, скорее всего грузин, темные волосы. Был одет в черное пальто, черные штаны, кроссовки Adidas и странную кепку в виде берета.

Напомним, недавно в Киеве на скандальной стройке в Протасовом яру охрана избила женщину-волонтера Юлию Коненко, которая пытается не допустить вырубку деревьев на этом месте.

Как сообщалось, ранее под Харьковом в Изюме толпа девочек-подростков избила сверстницу. Тинейджеры спокойно смотрели на жестокость и снимали происходящее на телефон.