В Киеве разыскивают неадекватов, которые избили парня до комы: фото и приметы

Инцидент произошел на Контрактовой площади в людном месте
В Киеве неизвестные набросились и жестоко избили парня, который просто заступился за своего друга. Пострадавший был госпитализирован, медики провели долгую операцию, и сейчас молодой человек в коме. Об этом передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
Также в сети опубликовали фото хулиганов, которых разыскивают правоохранители.
Инцидент произошел на Контрактовой площади в воскресенье, 22 сентября.
Отмечается, что неадекваты сначала пристали к одному парню из-за его "неформального" вида - злоумышленникам не понравилось, что у него черные крашенные волосы и черная одежда. За молодого человека заступился друг, после чего четверо обидчиков накинулись на него и зверски побили.
Парня отправили в больницу. Врачи, чтобы удалить гематому, во время 5-часовой операции удалили 10-15 см кости черепа.
В интернете опубликовали приметы нападавших.
"Кстати, этих же нападавших опознали и участники другого конфликта. Возле "Фуршета" на Подоле они также затеяли драку с молодыми людьми.
Двоих из них полиция задержала, но потом почему-то отпустила", - говорится в публикации.
В Киеве хулиганы избили парня до комы (Фото: facebook.com/KyivOperativ)
Избил пятерых подростков и забрал у одного их них очки.
Избил четверых подростков.
Избил двоих.
Напомним, недавно в Киеве на скандальной стройке в Протасовом яру охрана избила женщину-волонтера Юлию Коненко, которая пытается не допустить вырубку деревьев на этом месте.
Как сообщалось, ранее под Харьковом в Изюме толпа девочек-подростков избила сверстницу. Тинейджеры спокойно смотрели на жестокость и снимали происходящее на телефон.