В Киеве разоблачили застройщика, который "разводил" инвесторов

Так, чиновник в 2012-2013 годах завладел средствами инвесторов, которые выплачивали деньги, что должны были идти на строительство многоквартирного дома в центре Киева.

В частности, фигурант уверял покупателей квартир в надежности и своевременном вводе дома в эксплуатацию, однако компания так и не начала строительство.

Правоохранители говорят, что средства, которые инвесторы передавали директору компании, не приходовались в ее кассе, затем он присвоил почти два миллиона гривен.

"Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию и компьютерную технику с информацией, которая указывает на противоправную деятельность", – добавляют в пресс-службе полиции.

Фейковый застройщик из Киева присвоил 2 миллиона (mvs.gov.ua/uk)

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями должностным лицом юридического лица, а также незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Решается вопрос о мере пресечения.

Имени подозреваемого и названия компании - застройщика полиция не называет.

Фейковый застройщик из Киева присвоил 2 миллиона (mvs.gov.ua/uk)