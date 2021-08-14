В Киеве разоблачили хитрого попрошайку, который "подрабатывает" бабушкой (фото)

В Киеве заметили мужчину, который переодет в попрошайку. В сети призывают быть осторожными.
Об этом сообщили в Telegram - канале "Киев Оперативный".
Так, "нищенку" заметили в столице на центральных улицах.
"Нищенка (а на самом деле нищий) уже гуляет по центральным улицам города. Не скручена, не плачет, все хорошо. Ходит себе по столице", — говорится в сообщении.
Кроме того, в сети призывают быть осторожными и давать деньги таким "нищим".
В комментариях пользователи пишут, что таких людей в столице уже очень много.
Ранее мы сообщали, что блаженная бабушка-нищенка из Киева оказалась усатым мужиком.
Также в Киеве наглые мошенники, которые при этом работают на "законных основаниях", нагло бросают людей на крупные суммы.