В Киеве разоблачили двух мошенниц-гадалок: снимали "порчу" с доверчивых пенсионерок

Как действовали преступницы

В полицию обратилась 60-летняя киевлянка, которая сообщила о мошенницах. Женщина рассказала, что к ней на проспекте Рокоссовского подошли две женщины, которые провели ее домой и по дороге рассказывали о "порче". Обманом они заставили свою жертву вынести из дома все деньги и золотые украшения. Сумма наличности составила 8 тысяч гривен.

Также к сотрудникам правоохранительных органов обратилась 84-летняя жительница столицы. Схема была похожая – подошли на улице, начали разговор, и старушка вынесла "спасительницам" почти 13 тысяч гривен.

Как рассказали потерпевшие, женщины забирали деньги и обещали снять "порчу", а потом вернуть средства на следующий день.

Полиция быстро нашла мошенниц

Полиция начала просматривать видео с камер наблюдения и быстро отследила весь маршрут передвижения преступниц. После этого они начали отрабатывать указанный микрорайон и обнаружили двух женщин, которые были очень похожи на тех, кого описывали пенсионерки.

Выяснилось, что обе преступницы жительницы Киевской области, одной – 41 год, а второй – 59 лет.

На мошенниц завели уголовное производство сразу по двум статьям – о грабеже и мошенничестве. Если их вина будет доказана, то им светит от 6 лет лишения свободы.