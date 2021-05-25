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В Киеве разоблачили двух мошенниц-гадалок: снимали "порчу" с доверчивых пенсионерок

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Киев, Вторник 25 мая 2021 19:41
В Киеве разоблачили двух мошенниц-гадалок: снимали "порчу" с доверчивых пенсионерок В Киеве разоблачили мошенниц-гадалок, которые снимали "порчу" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Полиция Киева разоблачила двух мошенниц, которые промышляли на улицах города и представлялись гадалками. Они обманывали пенсионерок и уговаривали их снять "порчу" за внушительные суммы денег и драгоценности.

Детали рассказали в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Как действовали преступницы

В полицию обратилась 60-летняя киевлянка, которая сообщила о мошенницах. Женщина рассказала, что к ней на проспекте Рокоссовского подошли две женщины, которые провели ее домой и по дороге рассказывали о "порче". Обманом они заставили свою жертву вынести из дома все деньги и золотые украшения. Сумма наличности составила 8 тысяч гривен.

Также к сотрудникам правоохранительных органов обратилась 84-летняя жительница столицы. Схема была похожая – подошли на улице, начали разговор, и старушка вынесла "спасительницам" почти 13 тысяч гривен.

Как рассказали потерпевшие, женщины забирали деньги и обещали снять "порчу", а потом вернуть средства на следующий день.

Полиция быстро нашла мошенниц

Полиция начала просматривать видео с камер наблюдения и быстро отследила весь маршрут передвижения преступниц. После этого они начали отрабатывать указанный микрорайон и обнаружили двух женщин, которые были очень похожи на тех, кого описывали пенсионерки.

Выяснилось, что обе преступницы жительницы Киевской области, одной – 41 год, а второй – 59 лет.

На мошенниц завели уголовное производство сразу по двум статьям – о грабеже и мошенничестве. Если их вина будет доказана, то им светит от 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что раскрыта хитрая схема мошенников, которые грабили продавцов в интернете.

А также рассказывали о том, что во Львове обнаружили мужчину, который прятал труп жены ради пенсии.

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