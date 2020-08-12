В Киеве расчленили тело мужчины и пытались сжечь на костре: всплыли новые подробности

В Деснянском районе Киева расчленили тело мужчины и пытались сжечь на костре. За этим занятием засекли женщину 5 августа. Она пыталась уничтожить подозрительные предметы.

Как рассказал в.и.о. начальника ГУНП в г. Киеве Виктор Нечитайло, правоохранители установили личность погибшего мужчины и помещение, где также обнаружили останки. Также полиция выяснила, кто была эта женщина. Она оказалась владелицей юридической фирмы. Об этом сообщает "Обозреватель".

Жертвой является житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире найдены другие части его же тела.

"Пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы. А затем в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ее задержали", – рассказали в полиции.

Женщину видели в лесопосадке напротив дома №4 по ул. Кубанской Украины. В костре находились останки рук, другие части тела лежали в пакете. Источник отметил, что женщина сказала, кто она, но зачем это делает, объяснять не стала.

По информации издания, женщина родилась в Норильске (Россия) в 1987 году, сейчас ей 32 года. Когда именно переехала в нашу страну, точно неизвестно, однако она училась в Винницком институте экономики Тернопольского национального экономического университета, а с 2010 года – уже в Национальной академии внутренних дел. В 2015-ом году в Шевченковском районе Киева женщина зарегистрировала частное предприятие, оказывающее юридические услуги. Подозреваемая в убийстве является единственным учредителем и руководителем этой компании.

Подозреваемая жила в Киеве на Березняках, а убитый мужчина в соседнем подъезде. Если вину женщині докажут - ей "светит" до 15 лет за решеткой.

Как мы ранее писали, под Киевом нашли убитую 12-летнюю девочку.