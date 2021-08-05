В Киеве пьяный врач устроил ДТП: фото с места аварии

В Киеве 5 августа устроил аварию пьяный врач. Это произошло в Голосеевском районе столицы.
Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
Отмечается, что пьяный врач выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Ауди. Авария произошла по адресу Малая Китаевская, 3.
От прохождения освидетельствования отказался. Выяснилось, что мужчина работает патологоанатомом.
О пострадавших нет информации. На месте работали правоохранители для установления обстоятельств ДТП.
Судя по фотографиям, машины после аварии подлежат ремонту, так как они повреждены.
За вождение в нетрезвом состоянии штраф будет 17 000 грн с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года штраф будет 34 000 грн с лишением водительских прав на три года.
Если водителя третий раз за год поймают на нетрезвом вождении, ему грозит 51 000 грн штрафа с лишением права на вождение на 10 лет с конфискацией транспортного средства.
За отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения могут оштрафовать на 40 800 грн.
Как мы ранее писали, под Хмельницком пьяный водитель грузовика устроил ДТП.