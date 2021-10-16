В Киеве пьяный водитель самосвала сбил пешеходов на переходе (фото)

Пострадавшие граждане - мужчина и девушка (1977 и 1996 годов рождения) - после происшествия на проспекте Степана Бандеры были госпитализированы в больницу с травмами.

Задержанного водителя самосвала (1974 г.р.) "продули" на Драгере, и прибор показал 2.68 промилле содержания алкоголя в организме.

Для поимки виновника наезда правоохранители объявляли план "Перехват".

"По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения", - рассказали в полиции.

Теперь водителю грузовика грозит лишение свободы на срок от 3 до 8и лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

В Киеве задержали пьяного водителя грузовика, который сбил пешеходов (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)