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В Киеве пьяный водитель самосвала сбил пешеходов на переходе (фото)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве пьяный водитель грузовика "МАН" наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего дал по газам и скрылся с места ДТП на Оболони. Нарушителя правоохранители задержали уже на Столичном шоссе.

Об этом передали в пресс-службе полиции Киева.

Пострадавшие граждане - мужчина и девушка (1977 и 1996 годов рождения) - после происшествия на проспекте Степана Бандеры были госпитализированы в больницу с травмами.

Задержанного водителя самосвала (1974 г.р.) "продули" на Драгере, и прибор показал 2.68 промилле содержания алкоголя в организме.

Для поимки виновника наезда правоохранители объявляли план "Перехват".

"По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения", - рассказали в полиции.

Теперь водителю грузовика грозит лишение свободы на срок от 3 до 8и лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

В Киеве задержали пьяного водителя грузовика, который сбил пешеходов (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Ранее сообщалось, что на Закарпатье в смертельном ДТП с эвакуатором погибли четыре человека, среди них 21-летний полицейский и пограничник.

Также мы писали о том, что недавно участник шоу "Танцы со звездами" Максим Леонов попал в ДТП.

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КиевДТП