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В Киеве пьяный водитель посадил за руль 8-летнего мальчика: чем закончились "покатушки" (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве водители наблюдали опасную картину на дороге - маленький мальчик за рулем легковушки колесил по проспекту Леся Курбаса и на Отрадном проспекте. Рядом с юным шофером сидел мужчина с явными признаками опьянения. В итоге такие "покатушки" закончились внушительным штрафом.

Об этом 29 августа передает "dtp.kiev.ua" на Facebook-странице.

Выяснилось, что дядя 8-летнего мальчика, будучи подшофе, дал ребенку поездить на Daewoo Lanos, а сам пристроился рядом на переднем пассажирском кресле, очевидно, в качестве "штурмана".

Когда мужчина обратил внимание на шокированные взгляды других участников дорожного движения, и то, что его снимают на видео, то авто остановилось, и "добрый" дядя сам пересел за руль, а племянника отправил на свое место.

"Далее он попытался скрыться, я двигался за ним, предварительно сообщив о происходящем сотрудникам полиции. Данный автомобиль был остановлен сотрудниками полиции на Отрадном проспекте. Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (1,37 промиле)", - рассказал водитель - очевидец инцидента.

На нарушителя составили протокол по статье 130 КУоАП, а также постановление за управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения. Общая сумма штрафов составила 20 400 гривен.

Видео: в Киеве пьяный мужчина посадил за руль авто маленького племянника

Напомним, ранее возле Львова произошла трагическая авария, в которой погиб 11-летний водитель - мальчик тогда вез нетрезвых взрослых.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве отец прокатил на самокате маленькую дочь по встречке.

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КиевПатрульная служба