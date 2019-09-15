В Киеве пьяный водитель Mercedes решил полихачить и устроил гонки с полицией (фото)

В Киеве водитель на черном Mercedes устроил гонки с полицией. Как сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook, мужчина за рулем был в состоянии алкогольного опьянения.

Удирая от полицейских, автомобиль не справился с управлением и его выбросило на железнодорожные пути на улице Каунасской. Интересно, что водитель машины остался цел и невридим.

Фото: Водитель на Mercedes (Facebook/Киев Оперативный)

Пользователи сети отреагировали на поведение пьяного водителя в комментариях. Украинцы считают, что некоторым лучше не садиться за руль автомобиля.

Когда у тебя Мерседес, но в душе ты бляховод.

Я вчера на Оболони его видел.

Попал бы лучше под хороший поезд. Была бы наука, ездить бухим.

Ой, здається мені комусь перепаде від господаря автівки...

Дедовский переводной механизм крепче хваленого mercedes.

Скриншот комментариев (Facebook/Киев Оперативный)

Как мы ранее писали, во Львове 21-летняя девушка устроила аварию, но пытаясь скрыться с места ДТП врезалась в столб и погибла. Отмечается, что юная особа управляла автомобилем Mercedes-Benz, также в машине находился пассажир.

Также мы сообщали, что в центре Киева украинские Бони и Клайд устроили гонки с полицией (фото).