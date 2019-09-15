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В Киеве пьяный водитель Mercedes решил полихачить и устроил гонки с полицией (фото)

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Пьяный водитель, убегая от копов, вылетел на железнодорожные пути

В Киеве водитель на черном Mercedes устроил гонки с полицией. Как сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook, мужчина за рулем был в состоянии алкогольного опьянения.

Удирая от полицейских, автомобиль не справился с управлением и его выбросило на железнодорожные пути на улице Каунасской. Интересно, что водитель машины остался цел и невридим.

Фото: Водитель на Mercedes (Facebook/Киев Оперативный)

Пользователи сети отреагировали на поведение пьяного водителя в комментариях. Украинцы считают, что некоторым лучше не садиться за руль автомобиля.

  • Когда у тебя Мерседес, но в душе ты бляховод.
  • Я вчера на Оболони его видел.
  • Попал бы лучше под хороший поезд. Была бы наука, ездить бухим.
  • Ой, здається мені комусь перепаде від господаря автівки...
  • Дедовский переводной механизм крепче хваленого mercedes.

Скриншот комментариев (Facebook/Киев Оперативный)

Как мы ранее писали, во Львове 21-летняя девушка устроила аварию, но пытаясь скрыться с места ДТП врезалась в столб и погибла. Отмечается, что юная особа управляла автомобилем Mercedes-Benz, также в машине находился пассажир.

Также мы сообщали, что в центре Киева украинские Бони и Клайд устроили гонки с полицией (фото).

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