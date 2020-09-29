В Киеве пьяный таксист устроил переполох: выпил вина и начались приключения

В Киеве задержали горе-таксиста, который устроил переполох. Пьяный водитель сбил машиной отбойник, а потом угодил в столб. Как оказалось, водитель работал с 5 утра до 10 вечера и решил расслабиться, купив бутылку вина. Мужчина решил выпить половину прямо за рулем. Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Как признался сам водитель, он работал с 05:00 утра и до 22:30. В 22:30 решил приобрести себе вина и по дороге домой выпил половину бутылки. Затем его немного пригрузило и он задремал. Проснулся уже от удара. К счастью, никто, кроме самого горе-таксиста, не пострадал. Кстати, заметили его правоохранители из взвода сопровождения, когда тот складівал запчасти в авто и собирался бежать", - сказано в сообщении.

К счастью, пьяного водителя успели задержать и передали патрульным.

В Киеве задержан пьяный таксист

В комментариях украинцы возмутились пьянством за рулем.

Хорошо что оно врезалось в столб, а не в кого-то, оно бухает за рулем, а могли пострадать ни в чем не причастные к этому люди и транспортные средства.

Судя с его физиономии там было не только вино.

Когда этих синелобых будут лишать прав.

Ох ці автопаркові водії, а колись були у таксіфай такі бонуси, що і звичайні водії там підпрацьовували.

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