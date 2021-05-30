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В Киеве пьяный таксист сбил и покатал пешехода на капоте (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Киеве таксист в состоянии алкогольного опьянения сбил пешехода и провез его на капоте около 500 метров. Инцидент произошел на бульваре Академика Вернадского.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Парень ехал на своем авто и увидел, что водитель Skoda качает по всей дороге. Молодой человек догнал и остановил машину, чтобы узнать в чем причина и нужна ли водителю такси какая-то помощь.

После этого таксист сбил мужчину и начал ехать с ним по району. Когда таксист остановился, то сразу же начал убегать, но его остановили охранники, которые проезжали рядом в этот момент.

Через некоторое время на место инцидента прибыли патрульные. Они с помощью драгера замерили опьянение таксиста. Прибор показал 1,47 промилле при разрешенных 0,2.

Видео можно посмотреть по этой ссылке. Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.

  • Опасно, но парню огроменный лайк за гражданскую позицию;
  • Респект парню;
  • Чего-то мы в этой истории не знаем. Пешеход снимал на видео свою поездку на капоте. Он был к ней готов. Стекло скорее всего разбито специально. Слазить с капота на ходу он явно не хотел. Возможно, герой этого видео пытался не дать ехать за рулем пьяному, чем его и спровоцировал на наезд.

Напомним, в Одессе произошла эпичная драка между таксистом и нетрезвым пассажиром.

Мы также писали о том, что в Киеве таксист-индус вылетел на встречку и протаранил авто.

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