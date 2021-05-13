В Киеве пьяный иностранец протаранил "Дом Петра І": как наказали водителя (фото)

ДТП произошло на улице Константиновской, 6/8, возле станции метро "Контрактовая площадь" вчера днем.

Автомобилист протаранил Каменицу киевского войта, которую называют Дом Быковского или "Дом Петра І" (впрочем, российский император Петр Романов тут никогда не был). Здание сейчас функционирует как филиал Музея истории Киева - Музей истории благотворительности в Киеве.

"Во время выяснения обстоятельств происшествия инспекторы заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения", - рассказали правоохранители.

В Киеве пьяный водитель врезался в "Дом Петра І" (фото: t.me/kyivpatrol)

Мужчина в авто на польских номерах согласился пройти освидетельствование на месте с помощью прибора Драгер. Результат показал 1,95 промилле, что почти в 10 раз превышает допустимый уровень.

На виновника аварии составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП. Автомобиль забрали на штрафплощадку.

Врезавшийся в старинное здание в Киеве водитель был пьян (фото: t.me/kyivpatrol)