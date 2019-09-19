В Киеве пьяный горе-гонщик убегал от полиции и улетел с моста: видео

Необычная ДТП произошла ночью 19 сентября в Деснянском районе столицы. Автомобиль Peugeot пытался скрыться с места аварии и возле метро "Черниговская" вылетел с моста. Как выяснилось, за рулем был абсолютно пьяный водитель.

Как сообщил "Информатор" с места происшествия, автомобиль Peugeot на улице Маяковского ударил автомобиль Skoda и попытался скрыться с места ДТП. Патрульные полицейские начали преследовать нарушителя. Они несколько раз потребовали сделать остановку водителю, но он, двигаясь по улице Братиславской, только лишь набирал скорость.

Погоня длилась недолго – гонщик так торопился оторваться от сотрудников правоохранительных органов, что при спуске на Броварской проспект не вписался в поворот и потерял управление автомобилем. На развязке, возле станции метро "Черниговская", автомобиль Peugeot вылетел с моста в кювет и перевернулся.

В Киеве водитель убегал от полиции и улетел с моста (Видео: YouTube/Информатор)

Водитель автомобиля и пассажир явно родились "в рубашке", так как после такой аварии они отделались легкими травмами. При проверке на драгере выяснилось, что водитель совершенно пьян, у него в крови обнаружили 0,97 промиле алкоголя (при норме в 0,2).

ДТП в Киеве 19 сентября (Фото: kiev.informator.ua)

Как он попал в аварию – вспомнить горе-гонщик не смог. Кроме того, утром ему предстоит узнать и другие неприятные новости – о том, что он обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершении ДТП и побег с места происшествия и еще одной аварии.