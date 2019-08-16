В Киеве пьяная женщина с ножом напала на свою подругу в общежитии (фото)

В столичном общежитии произошла ссора между подругами, в ходе которой пьяная 59-летняя женщина нанесла ножевое ранение своей оппонентке. Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Инцидент произошел на улице Академика Туполева. Полиция выяснила, что во время конфликта женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она пришла к знакомой в комнату, начала ее оскорблять, а потом схватила нож и нанесла удар в живот.

В Киеве в общежитии пьяная женщина ножом ранила подругу (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Пострадавшую отвезли в больницу, а правонарушительницу арестовали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

В Киеве в общежитии пьяная женщина ножом ранила подругу (фото: kyiv.npu.gov.ua)

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