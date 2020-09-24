В Киеве пьяная водитель пыталась откупиться от "копов" жареным мясом (видео)

В Киеве нетрезвую девушку-водителя задержали и доставили в полицейский участок. Вместо оформления протокола нарушительница нетвердой речью предложила "копам" поехать к ней, покушать жареного мяса и выпить вина.

Курьезное видео появилось в Telegram-канале "Типичный Киев".

Сообщается, что "героиня" помимо прочего пыталась убежать от полицейских на автомобиле, когда ее остановили за грубое нарушение правил дорожного движения.

И уже в отделении девушка решила "порешать" вопрос с суровыми правоохранителями предложением покушать и расслабиться за бокалом вина.

"Поехали ко мне домой, я вас угощу... Ми купим мяса, нажарим. Я вас угощу вином", - предлагала девушка.

Ответ полицейских остался неизвестен, так как видео оборвалось раньше.

В Киеве водитель пыталась "купить" полицейских мясом (видео: YouTube)

Ранее мы писали, что в Киеве полицейский забросил окурок обратно в салон авто. Недокуренную сигарету выбросил на асфальт водитель хам во время остановки, но "коп" не растерялся.

Также сообщалось, что в Киеве священников заметили на дорогущем авто с тюнингованными дисками. Элитный внедорожник стоит более миллиона гривен.