В Киеве пьяная горе-мать спала на улице, а рядом плакал ее сын (фото)

Так, инцидент произошел вчера, 29 сентября. В частности, женщина успокоила ребенка и позвонила в полицию.

Когда инспекторы Сергей Дрына, Дмитрий Иванюта и Татьяна Майстренко прибыли на место, то мамы мальчика уже не было на месте. Женщина ушла и оставила сына. С ребенком была только заявительница.

Через некоторое время патрульные обследовали прилегающие территории и нашли мать мальчика. Женщина вела себя агрессивно, ругалась и кричала.

Женщина спала на улице, а ее ребенок рядом плакала (facebook.com/kyivpatrol)

Правоохранители задержали горе-мать и вместе с сыном доставили в Оболонское управление полиции, куда вызвали ювенальную превенцию.

Также на женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 (уклонение от исполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни ребенка) и постановление по ч. 1 ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.