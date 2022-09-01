В Киеве провели уникальную операцию маленькой девочке: болезнь диагностировали еще до рождения

В Киеве врачи провели уникальную операцию девочке, которой еще не исполнилось двух лет. В частности, медики удалили у ребенка кисту общего желчного протока, которую ей диагностировали еще до рождения.
Об уникальной операции рассказали в пресслужбе "Охматдета".
Как рассказала мама Златы, у девочки диагностировали порок еще до рождения, а именно во время УЗИ-скрининга.
"Киста холедоха - это врожденное расширение желчного протока, когда она кистозно трансформируется и со временем увеличивается. Вада требует регулярного надзора и сложного хирургического вмешательства. Если кисту вовремя не прооперировать, она может перекрыть отток желчи или даже разорваться", - рассказали в пресс-службе.
По словам медиков, чаще всего кисту выявляют, когда пациенты обращаются к врачу с жалобами на резкие боли в желудке и повышенную температуру. Тогда уже на УЗИ эту проблему диагностируют.
Врачи отметили, что в Украине значительно вырос процент антенатальной диагностики, а именно выявление проблемы до рождения ребенка.
"У Златы верный диагноз был установлен еще до рождения и семья постоянно контролировала состояние здоровья ребенка. Когда размер кисты резко увеличился и достиг в объеме более 160 мл, команда специалистов "Охматдет" провела девочке плановое оперативное вмешательство", - говорят специалисты.
Отмечается, что уже на 11 сутки после операции Злата в удовлетворительном состоянии была выписана под амбулаторное наблюдение.
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