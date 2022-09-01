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В Киеве провели уникальную операцию маленькой девочке: болезнь диагностировали еще до рождения

Врачи в Киеве провели уникальную операцию девочке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве врачи провели уникальную операцию девочке, которой еще не исполнилось двух лет. В частности, медики удалили у ребенка кисту общего желчного протока, которую ей диагностировали еще до рождения.

Об уникальной операции рассказали в пресслужбе "Охматдета".

Как рассказала мама Златы, у девочки диагностировали порок еще до рождения, а именно во время УЗИ-скрининга.

"Киста холедоха - это врожденное расширение желчного протока, когда она кистозно трансформируется и со временем увеличивается. Вада требует регулярного надзора и сложного хирургического вмешательства. Если кисту вовремя не прооперировать, она может перекрыть отток желчи или даже разорваться", - рассказали в пресс-службе.

По словам медиков, чаще всего кисту выявляют, когда пациенты обращаются к врачу с жалобами на резкие боли в желудке и повышенную температуру. Тогда уже на УЗИ эту проблему диагностируют.

Врачи отметили, что в Украине значительно вырос процент антенатальной диагностики, а именно выявление проблемы до рождения ребенка.

"У Златы верный диагноз был установлен еще до рождения и семья постоянно контролировала состояние здоровья ребенка. Когда размер кисты резко увеличился и достиг в объеме более 160 мл, команда специалистов "Охматдет" провела девочке плановое оперативное вмешательство", - говорят специалисты.

Отмечается, что уже на 11 сутки после операции Злата в удовлетворительном состоянии была выписана под амбулаторное наблюдение.

В Киеве врачи провели уникальную операцию 2-летней девочке (facebook.com/ndslohmatdyt)

Ранее мы сообщали, что львовские врачи прооперировали сердце 2-летнего Захарчика довольно редким способом.

Также мы писали, что хирурги спасли 2,5-летнего мальчика Марка с большой нетипичной опухолью.

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операцияОхматдет