В Киеве проучили "героя парковки" на элитном Lexus (видео)

Отмечается, что водитель внедорожника с номерами "АА 2326 МІ" перед этим проехал по пешеходной зоне, очевидно, в поисках "удобного" места для парковки, а затем просто "аккуратненько" встал в уголке.

Инцидент произошел на улице Льва Толстого, 5.

Также в сети опубликовали видео, как "герой парковки" был наказан за нарушение правил - прибывший эвакуатор стал грузить машину нарушителя, чтобы увезти.

"Следующие несколько недель придется провести впроголодь в процессе компенсации штрафа и оплату услуг эвакуатора и штрафплощадки", - с сарказмом говорится в публикации.

Видео: в Киеве эвакуатор забирает Lexus, припаркованный в неположенном месте

Реакция сети

В комментариях к ролику пользователи сети одобрительно высказываются о таком наказании "героя парковки".