В Киеве проучили "героя парковки" на элитном Lexus (видео)

В центре Киева эвакуатор забрал на штрафплощадку элитный автомобиль Lexus, припаркованный владельцем в неположенном месте.
Об этом передает "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.
Отмечается, что водитель внедорожника с номерами "АА 2326 МІ" перед этим проехал по пешеходной зоне, очевидно, в поисках "удобного" места для парковки, а затем просто "аккуратненько" встал в уголке.
Инцидент произошел на улице Льва Толстого, 5.
Также в сети опубликовали видео, как "герой парковки" был наказан за нарушение правил - прибывший эвакуатор стал грузить машину нарушителя, чтобы увезти.
"Следующие несколько недель придется провести впроголодь в процессе компенсации штрафа и оплату услуг эвакуатора и штрафплощадки", - с сарказмом говорится в публикации.
Видео: в Киеве эвакуатор забирает Lexus, припаркованный в неположенном месте
В комментариях к ролику пользователи сети одобрительно высказываются о таком наказании "героя парковки".
Ранее сообщалось, что в Киеве машина "героя парковки" застряла в грязи, и в сети показали кадры, как работает "карма".
Также мы писали о том, что перед этим в Киеве сурово проучили любителей парковаться в неположенном месте, после чего водитель показал видео "самосуда".