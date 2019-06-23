В Киеве пропавший мальчик найден убитым: подробности ЧП (фото)

9-летний мальчик пропал в Киеве 22 июня. Сегодня обнаружили его труп
В Киеве жестоко убили 9-летнего мальчика. Тело погибшего было обнаружено 23 июня в озере Вырлица в Дарницком районе столицы. Сообщение о пропаже 9-летнего ребенка поступило вечером накануне, передает ресурс "Вартові еспресо" на странице в Facebook.
Отметим, что ранее сообщалось об объявлении в розыск Захара Черевко (30.08.2009 года рождения). Он вышел из дома около восьми вечера 22 июня на прогулку - хотел взять интервью у прохожих около своего дома.
В Киеве 9-летний Захар Черевко отправился брать интервью и пропал (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Ребенок пропал по адресу улица Вербицкого 22/1.
Фото: скрин google.com.ua/maps
Сегодня мальчика нашли убитым.
Сообщается, что ребенка сначала зарезали, а потом утопили в озере.
На месте происшествия работают следователи. Все обстоятельства трагедии выясняются.
В Киеве убили 9-летнего мальчика. Труп обнаружили в озере Вырлица (фото: facebook.com/vartovi.espreso)
Пользователи сети шокированы ужасным сообщением, звучат слова соболезнования семье мальчика, а для убийцы требуют жесточайшего наказания за преступление.
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Как сообщалось ранее, недавно в Киеве на Майдане Независимости сумасшедший мужчина охотился за детьми. Неадекват угрожал киевлянке, что она пожалеет, если первой не найдет свою дочь.
Также мы писали о том, что убийство Даши Лукьяненко под Одессой вызвало в обществе огромный резонанс, и 22 июня электронная петиция против педофилов собрала необходимое количество подписей.