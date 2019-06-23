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В Киеве пропавший мальчик найден убитым: подробности ЧП (фото)


9-летний мальчик пропал в Киеве 22 июня. Сегодня обнаружили его труп

В Киеве жестоко убили 9-летнего мальчика. Тело погибшего было обнаружено 23 июня в озере Вырлица в Дарницком районе столицы. Сообщение о пропаже 9-летнего ребенка поступило вечером накануне, передает ресурс "Вартові еспресо" на странице в Facebook.

Отметим, что ранее сообщалось об объявлении в розыск Захара Черевко (30.08.2009 года рождения). Он вышел из дома около восьми вечера 22 июня на прогулку - хотел взять интервью у прохожих около своего дома. 

В Киеве 9-летний Захар Черевко отправился брать интервью и пропал (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Ребенок пропал по адресу улица Вербицкого 22/1.

Фото: скрин google.com.ua/maps

Сегодня мальчика нашли убитым. 

Сообщается, что ребенка сначала зарезали, а потом утопили в озере.

На месте происшествия работают следователи. Все обстоятельства трагедии выясняются. 

В Киеве убили 9-летнего мальчика. Труп обнаружили в озере Вырлица (фото: facebook.com/vartovi.espreso) 

Пользователи сети шокированы ужасным сообщением, звучат слова соболезнования семье мальчика, а для убийцы требуют жесточайшего наказания за преступление.

  • Что же это такое происходит!
  • Это что делается, сами детки умирают.Матерь Божья, храни всех детей.
  • Как можно поднять руку на ребенка, как можно его убить. Животные...
  • Украина, это именно насилие над детьми. Примите меры г.президент, не смертную казнь, а мучения, тяжкие муки этим гиенам...

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве на Майдане Независимости сумасшедший мужчина охотился за детьми. Неадекват угрожал киевлянке, что она пожалеет, если первой не найдет свою дочь. 

Также мы писали о том, что убийство Даши Лукьяненко под Одессой вызвало в обществе огромный резонанс, и 22 июня электронная петиция против педофилов собрала необходимое количество подписей.

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