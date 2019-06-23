В Киеве пропавший мальчик найден убитым: подробности ЧП (фото)

В Киеве жестоко убили 9-летнего мальчика. Тело погибшего было обнаружено 23 июня в озере Вырлица в Дарницком районе столицы. Сообщение о пропаже 9-летнего ребенка поступило вечером накануне, передает ресурс "Вартові еспресо" на странице в Facebook.

Отметим, что ранее сообщалось об объявлении в розыск Захара Черевко (30.08.2009 года рождения). Он вышел из дома около восьми вечера 22 июня на прогулку - хотел взять интервью у прохожих около своего дома.

В Киеве 9-летний Захар Черевко отправился брать интервью и пропал (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Ребенок пропал по адресу улица Вербицкого 22/1.

Фото: скрин google.com.ua/maps

Сегодня мальчика нашли убитым.

Сообщается, что ребенка сначала зарезали, а потом утопили в озере.

На месте происшествия работают следователи. Все обстоятельства трагедии выясняются.

В Киеве убили 9-летнего мальчика. Труп обнаружили в озере Вырлица (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Пользователи сети шокированы ужасным сообщением, звучат слова соболезнования семье мальчика, а для убийцы требуют жесточайшего наказания за преступление.

Что же это такое происходит!

Это что делается, сами детки умирают.Матерь Божья, храни всех детей.

Как можно поднять руку на ребенка, как можно его убить. Животные...

Украина, это именно насилие над детьми. Примите меры г.президент, не смертную казнь, а мучения, тяжкие муки этим гиенам...

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Как сообщалось ранее, недавно в Киеве на Майдане Независимости сумасшедший мужчина охотился за детьми. Неадекват угрожал киевлянке, что она пожалеет, если первой не найдет свою дочь.

Также мы писали о том, что убийство Даши Лукьяненко под Одессой вызвало в обществе огромный резонанс, и 22 июня электронная петиция против педофилов собрала необходимое количество подписей.