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В Киеве пропал двухлетний ребенок: последний раз видели с отцом в кафе

Автор: Людмила Жукова

В Киеве разыскивают двухлетнего ребенка, который пропал 10 октября, будучи с отцом.

Об этом сообщает Telegram-канал Киева Оперативного.

Отмечается, что двухлетний Святослав Павленко пропал в столице 10 октября. Он был с отцом в ресторане "Песто" по адресу проспект Победы 134/1.

Сейчас мать в отчаянии разыскивает своего ребенка и его отца. Последний является безработным, а где проживает - неизвестно.

Приметы ребенка: рост 95 см., серо-голубые глаза, волосы светло-русые, среднее телосложение, одет в синие штаны, синяя кофта (как на фото), коричневые ботинки. Находится вместе с отцом Павленко Александром Викторовичем, 10.02.1983 года рождения.

Мать просит, если кто-то видел данного гражданина или имеет какую-то информацию просьба сообщить по номеру полиции 102.

Как мы ранее писали, под Киевом воспитатели детсада во время прогулки потеряли мальчика.

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Киев