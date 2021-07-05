В Киеве произошла массовая драка футбольных фанатов: побоище попало на видео

Отмечается, что конфликт возник между представителями двух отдельных компаний футбольных фанатов, которые всю ночь гуляли по столице после матча. Сначала между парнями началась словесная перепалка, потом она переросла в толкотню, а потом двое мужчин устроили драку. В которую потом подключились и остальные присутствующие.

Как сообщают очевидцы, драка произошла около 5 часов утра в воскресенье, 4 июля. Зачинщиком драки стал молодой человек в белой футболке, который без каких-либо причин ударил прохожего. За пострадавшего вступились друзья, с которыми он находился на улице. За нападающего – его спутники.

Весь инцидент вылился в массовую драку, в которой участвовали несколько десятков болельщиков. На кадрах видео видно, что один из участников побоища явно получил серьезную травму, так как его ударили по лицу и он упал на асфальт.

В столичной полиции на данный момент об инциденте ничего не сообщали. Также неизвестно, понадобилась ли медицинская помощь кому-то из футбольных болельщиков.

В Киеве произошла массовая драка между футбольными болельщиками