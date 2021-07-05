В Киеве произошла массовая драка футбольных фанатов: побоище попало на видео

В Киеве произошла массовая драка фанатов после футбольного матча между сборными Украины и Англии. Болельщики в расстроенных чувствах гуляли по столице до самого утра и на рассвете устроили массовое побоище в районе Контрактовой площади.
Детали сообщает издание "24 канал" со ссылкой на Telegram-каналы.
Отмечается, что конфликт возник между представителями двух отдельных компаний футбольных фанатов, которые всю ночь гуляли по столице после матча. Сначала между парнями началась словесная перепалка, потом она переросла в толкотню, а потом двое мужчин устроили драку. В которую потом подключились и остальные присутствующие.
Как сообщают очевидцы, драка произошла около 5 часов утра в воскресенье, 4 июля. Зачинщиком драки стал молодой человек в белой футболке, который без каких-либо причин ударил прохожего. За пострадавшего вступились друзья, с которыми он находился на улице. За нападающего – его спутники.
Весь инцидент вылился в массовую драку, в которой участвовали несколько десятков болельщиков. На кадрах видео видно, что один из участников побоища явно получил серьезную травму, так как его ударили по лицу и он упал на асфальт.
В столичной полиции на данный момент об инциденте ничего не сообщали. Также неизвестно, понадобилась ли медицинская помощь кому-то из футбольных болельщиков.
В Киеве произошла массовая драка между футбольными болельщиками
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