В Киеве произошел смертельный взрыв: слышало полгорода

В Киеве 29 июля поздно вечером на территории недостроенной психбольницы произошел взрыв. В результате на месте погиб молодой парень.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что взрыв произошел в 23.10 на территории Кирилловской, 103.
По предварительной информация, по этому недострою гуляли парень с девушкой. Девушка вышла на улицу с этого здания и в этот момент произошел взрыв. Без шансов на жизнь ее спутник скончался на месте.
"Говорят, что парень сам себя подорвал. Чем именно - должно установить следствие", - сказано в сообщении.
Пользователи в соцсети пишут, что звук от взрыва был настолько громким, что его слышали в соседних районах.
Как мы писали ранее, в отделениях "Новой почты" в Киеве и Одессе взорвали самодельные бомбы.