UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве произошел смертельный взрыв: слышало полгорода

Автор: Людмила Жукова

В Киеве 29 июля поздно вечером на территории недостроенной психбольницы произошел взрыв. В результате на месте погиб молодой парень.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что взрыв произошел в 23.10 на территории Кирилловской, 103.

По предварительной информация, по этому недострою гуляли парень с девушкой. Девушка вышла на улицу с этого здания и в этот момент произошел взрыв. Без шансов на жизнь ее спутник скончался на месте.

"Говорят, что парень сам себя подорвал. Чем именно - должно установить следствие", - сказано в сообщении.

Пользователи в соцсети пишут, что звук от взрыва был настолько громким, что его слышали в соседних районах.

  • У Кадетському гаю, аж вікна задрижжали від вибуху.
  • О 23.07. У нас в дворі на Академіка Ромоданова сигналізація на машинах спрацювала, сусіди ходили дивитися, що сталося, думали, десь поруч. Собака злякалася теж.
  • Нічого в містах з такою аурою залишати розвалини, недобудови. Або добудувати або знести і дерева посадити.
  • У мене з вікна видно цю будівлю. Добротно так бахнуло.
  • Я на Нивках почула той взрив.
  • Академгородок было слышно.
  • Петропавловская Борщаговка был слышен хлопок глухой и глубокий. Это ж, что за сила взрыва?!

Место, где произошел взрыв (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Как мы писали ранее, в отделениях "Новой почты" в Киеве и Одессе взорвали самодельные бомбы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрыв