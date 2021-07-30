В Киеве произошел смертельный взрыв: слышало полгорода

Отмечается, что взрыв произошел в 23.10 на территории Кирилловской, 103.

По предварительной информация, по этому недострою гуляли парень с девушкой. Девушка вышла на улицу с этого здания и в этот момент произошел взрыв. Без шансов на жизнь ее спутник скончался на месте.

"Говорят, что парень сам себя подорвал. Чем именно - должно установить следствие", - сказано в сообщении.

Пользователи в соцсети пишут, что звук от взрыва был настолько громким, что его слышали в соседних районах.

У Кадетському гаю, аж вікна задрижжали від вибуху.

О 23.07. У нас в дворі на Академіка Ромоданова сигналізація на машинах спрацювала, сусіди ходили дивитися, що сталося, думали, десь поруч. Собака злякалася теж.

Нічого в містах з такою аурою залишати розвалини, недобудови. Або добудувати або знести і дерева посадити.

У мене з вікна видно цю будівлю. Добротно так бахнуло.

Я на Нивках почула той взрив.

Академгородок было слышно.

Петропавловская Борщаговка был слышен хлопок глухой и глубокий. Это ж, что за сила взрыва?!

Место, где произошел взрыв (фото: facebook.com/KyivOperativ)