В Киеве из прицепа выпали коровы и заблокировали трассу: животные трагически погибли (видео)

В Киеве на улице Академика Заболотного произошло ДТП. Коровы выпали из прицепа и заблокировали оживленную трассу.
Об этом сообщает Telegram-канал DTP.kiev.ua.
Так, на спуске в сторону Столичного шоссе водитель легковушки допустил падение двух коров с прицепа.
Как сообщают в сообществе, животные серьезно пострадали и лежат на солнце. Кроме того, к аварии привело то, что во время движения у прицепа отвалилось колесо.
На відом видно, что одно животное попыталась пробежать несколько десятков метров, однако упала на асфальт.
Как впоследствии сообщил "Obozrevatel", в результате ДТП животные погибли.
Также патрульные составили протоколы по ст. 124 (нарушение пдд, повлекшее ДТП) КпАП Украины.
В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что травинам нужно было дать воды и вызвать ветеринаров.
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