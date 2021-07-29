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В Киеве из прицепа выпали коровы и заблокировали трассу: животные трагически погибли (видео)

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Киев, Четверг 29 июля 2021 20:30
В Киеве из прицепа выпали коровы и заблокировали трассу: животные трагически погибли (видео) Фото: из прицепа в Киеве выпали коровы (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на улице Академика Заболотного произошло ДТП. Коровы выпали из прицепа и заблокировали оживленную трассу.

Об этом сообщает Telegram-канал DTP.kiev.ua.

Так, на спуске в сторону Столичного шоссе водитель легковушки допустил падение двух коров с прицепа.

Как сообщают в сообществе, животные серьезно пострадали и лежат на солнце. Кроме того, к аварии привело то, что во время движения у прицепа отвалилось колесо.

На відом видно, что одно животное попыталась пробежать несколько десятков метров, однако упала на асфальт.

Как впоследствии сообщил "Obozrevatel", в результате ДТП животные погибли.

Также патрульные составили протоколы по ст. 124 (нарушение пдд, повлекшее ДТП) КпАП Украины.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что травинам нужно было дать воды и вызвать ветеринаров.

  • Облить водой, напоить. Укрыть мокрыми тряпками. Бедные животные;
  • Пусть водитель лечит Коков за свой счет;
  • А службы спасения животных или что-то типа этих служб?! Ну на крайний случай хоть водой их поливать, чтобы не сдохли;
  • А вызвать кран, поднять и доставить их по назначению пока еще живы. Так нельзя?;
  • Взрослые люди и не знаете как помочь. Водой облейте, попробуйте поднять. Ужас какой-то.

Ранее мы сообщали, что мужчина, который спас дворнягу от потопа в Киеве, объяснил свой поступок.

Также на Волыни после укуса слепня женщина заболела на опасную болезнь.

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