UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве предприниматель ужасно высказался об отношении к властям Украины и попал в скандал (видео)

Автор: Тетяна Самарук

Иностранец с украинским паспортом показал ужасное неуважение к обществу и государственным органам власти Украины.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел 16 сентября на Теремках в Киеве.

В частности, жители Киева увидели, как иностранцы обустроили склад в грузовике на частной территории. На замечания они реагировали достаточно агрессивно. Один из них, как оказалось имеет паспорт Украины.

Местные жители говорят, что "предприниматели" не имеют никаких разрешений на торговлю.

Что говорят в полиции

По словам очевидцев, они очень обнаглели, ведь поставили свою машину на частную территорию, а забрать отказались.

Также люди обращались к участковому и в местный райотдел, но на нарушения никоим образом не отреагировали.

Поэтому активисты пришли к "предпринимателям", чтобы заставить их хотя бы убрать грузовик. Но возник громкий скандал.

Один из мужчин начал нецензурно ругаться в отношении Государственной миграционной службы, которая предоставила иностранцам вид на жительство и паспорта.

"Е**в я всю миграционную службу! Всю! Своим х**м клал на всю миграционную службу!",- кричал нарушитель.

На видео присутствуют нецензурные слова.

Кроме того, через несколько часов после этого инцидента в сети появилось видео с извинениями мужчины. Он отметил, что является гражданином Украины и уроженцем Азербайджана. Оскорбления же в адрес работников миграционной службы он объяснил тем, что "действовал безрассудно".

Ранее мы сообщали, что в Хмельницком патрульный отказался общаться на украинском языке.

Также мы писали, что в центре Харькова в кафе нахамили клиентам из-за украинского языка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура Украины