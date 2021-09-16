В Киеве предприниматель ужасно высказался об отношении к властям Украины и попал в скандал (видео)

Так, инцидент произошел 16 сентября на Теремках в Киеве.

В частности, жители Киева увидели, как иностранцы обустроили склад в грузовике на частной территории. На замечания они реагировали достаточно агрессивно. Один из них, как оказалось имеет паспорт Украины.

Местные жители говорят, что "предприниматели" не имеют никаких разрешений на торговлю.

Что говорят в полиции

По словам очевидцев, они очень обнаглели, ведь поставили свою машину на частную территорию, а забрать отказались.

Также люди обращались к участковому и в местный райотдел, но на нарушения никоим образом не отреагировали.

Поэтому активисты пришли к "предпринимателям", чтобы заставить их хотя бы убрать грузовик. Но возник громкий скандал.

Один из мужчин начал нецензурно ругаться в отношении Государственной миграционной службы, которая предоставила иностранцам вид на жительство и паспорта.

"Е**в я всю миграционную службу! Всю! Своим х**м клал на всю миграционную службу!",- кричал нарушитель.

На видео присутствуют нецензурные слова.

Кроме того, через несколько часов после этого инцидента в сети появилось видео с извинениями мужчины. Он отметил, что является гражданином Украины и уроженцем Азербайджана. Оскорбления же в адрес работников миграционной службы он объяснил тем, что "действовал безрассудно".