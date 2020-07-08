В Киеве на Позняках произошла стрельба под жилыми домами: появилось видео

В Киеве произошла стрельба недалеко от места смертельного взрыва в доме на Позняках, который прогремел две недели назад по улице Соломии Крушельницкой 1/5.

Нынешний инцидент произошел на этой же улице во дворе одного из жилкомплексов рано утром 8 июля. Об этом передает "Киев Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что жители ЖК на Крушельницкой проснулись "не от кофе, а от того, что кто-то осуществлял выстрелы".

В сети опубликовали видео, снятое камерами видеонаблюдения. На записи видно, как четверо мужчин гнались за джипом Toyota и стреляли: двое преследователей ринулись за авто, а еще двое пытались через двор выскочить "наперерез".

Еще одна камера сняла, как девушка с зонтом, проходящая мимо детской площадки, увидела внедорожник и бегущих мужчин с пистолетами, резко развернулась и поспешила скрыться от опасности.

"После того, как Toyota поехало - те 4-ро сели в Volkswagen и помчались за ним. Через некоторое время мужчины вернулись, чтобы собрать гильзы. Что к чему - пока неизвестно", - говорится в публикации.

Видео: В Киеве произошла стрельба на Позняках

В сети в комментариях возмущаются подобным инцидентом в столице практически во дворе жилых домов. Один из юзеров опубликовал фото джипа, похожего на тот, за которыми гнались вооруженные мужчины. Авто с пробитыми колесами стояло на улице неподалеку также под домами.

Фото: скрин комментариев facebook.com/KyivOperativ

Ранее сообщалось, что на днях в Киеве возле кинотеатра "Жовтень" граждане устроили драку со стрельбой.

Напомним, недавно мы показывали, как выглядит дом на Позняках после смертельного взрыва две недели назад.