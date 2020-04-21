В Киеве поймали опасного насильника: как действовал преступник

В Киеве поймали опасного преступника, который совершал насилие над несовершеннолетними девочками. 41-летний мужчина был задержан в ноябре 2019 года за растление 10-летнего ребенка. В ходе расследование выяснилось, что его жертвами стали еще восемь девочек в возрасте от 9 до 16 лет.

Как сообщил начальник Подольского управления полиции Павел Василенко, во время расследования было установлено, что насильник совершил преступления против 8 девочек и девушек, а общее количество эпизодов по данному преступнику – 43.

"Мужчина действовал по одной схеме: через интернет находил малолетних, с которыми налаживал дружеские отношения, а через некоторое время постепенно начинал с ними общаться на сексуальные темы. Кроме того, он отправлял собеседницам изображения порнографического характера и просил прислать в ответ личные и откровенные фото. С некоторыми из них он договаривался про встречу неподалеку от их домов, во время которых целовал их и совершал различные развратные действия", - сообщил Василенко.

Насильника в Киеве изначально отпустили под залог, но потом снова арестовали

Преступнику сообщили о подозрении в совершении 43 эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), с. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), и ч.2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее преступнику была выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 84 тысяч гривен. Подозреваемый воспользовался своим правом и был отпущен под залог. Однако после расследования и вынесения подозрения по новым эпизодам, суд отправил мужчину снова под стражу и уже без внесения залога.

В ноябре 41-летнего киевлянина задержали за растление 10-летней девочки. Он втерся к ней в доверие и начал активно общаться с помощью телефона и интернета. Насильник вел с ребенком разговоры на сексуальные темы, присылал ей порнографические картинки. Через некоторое время он договорился с ней о встрече в заброшенном доме, где начал ее целовать и дотрагиваться. Девочка испугалась и убежала, а подозреваемого задержали. У него дома был обнаружен телефон с фотогалереей порнографического характера и другие вещественные доказательства преступления.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львове задержали преступника, который издевался над двумя мальчиками.