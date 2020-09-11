В Киеве поймали наглого мошенника: устроил бизнес на COVID-19

В Киеве задержали наглого мошенника (фото: freepic.com)

В Киеве мошенник пытался нажиться на средствах защиты от вируса, которых у него не было

В Киеве полиция задержала 34-летнего мужчину, который решил устроить бизнес на защите против коронавируса. Он продавал на сайтах бесплатных объявлений маски по более низким ценам и требовал полную предоплату за них. Когда мошенник получал от человека деньги, он исчезал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. Среди потерпевших частные лица и медицинские учреждения. Всего аферист "заработал" на обманной схеме 700 тысяч гривен. Правоохранители зафиксировали 21 случай обмана людей мошенником.

"Мы установили, что в марте месяце текущего года он зарегистрировал предприятие на подставное лицо и открыл банковские счета в двух финансовых учреждениях. Не имея цели заниматься предпринимательской деятельностью, человек размещал объявления на известных порталах сети интернет о продаже защитных медицинских масок по более низким ценам, чем в торговых сетях. Обязательным условием доставки товара была стопроцентная предоплата, а получив деньги, подозреваемый удалял информацию и блокировал мобильные номера, адреса электронной почты и т.д", - рассказал начальник Дарницкого управления полиции.

При обыске у мошенника обнаружены все доказательства его преступной деятельности.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции мужчине сообщено о подозрении в совершении мошенничества в крупных размерах путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей на время проведения досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Мошеннику "светит" до 8 лет за решеткой.

Ранее мы писали, что винничанин "кинул" украинцев на 7 миллиардов гривен. Стали известны черные тайны финансовой пирамиды B2B Jewerly.

Также сообщалось, что в метро Киева засекли опытную мошенницу.