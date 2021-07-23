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В Киеве появились новые тесты на COVID-19: выявляют штамм "Дельта"

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Пятница 23 июля 2021 08:39
В Киеве появились новые тесты на COVID-19: выявляют штамм "Дельта" Фото: в Украине появилось новое тестирование на коронавирус (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве появились новые тесты на определения коронавируса. Они выявляют новый опасный штамм "Дельта".

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Олег Рубан.

В столице Украины уже доступны тесты, поэтому новые случаи заражения будут отслеживать и фиксировать. В Украине штамм "Дельта" зафиксирован еще два месяца назад, уточнил Рубан.

"Что касается пандемии, то, действительно, в приоритете сегодня идет DELTA-возбудитель, и он будет приоритетным в циркуляции", - рассказал Олег Рубан.

Отметим, что речь идет о ПЦР-тестах на новый штамм, а не антиген.

Когда в Украине появился штамм "Дельта"

Напомним, что 14 июля в Украине было впервые зафиксировано два случая заражения "Дельта"-штаммом коронавируса, это произошло в Закарпатской области.

К слову, медики уже неоднократно предупреждали об увеличении заражений новым штаммов украинцев уже этой осенью.

Как мы писали ранее, стало известно, усилят ли карантин в Киеве из-за новых случаев штамма "Дельта".

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