В Киеве появилась высотка на месте расстрелов в Бабьем Яру: фото при Холокосте и сейчас

25-этажку со встроено-пристроенными офисными и торговыми помещениями и подземным паркингом по улице Елены Телиги, 25, на Сырце около станции метро "Дорогожичи" начали возводить еще в 2008 году, но строительные работы время от времени прерывались - были периодические митинги, а по данным публикаций прессы, в котловане находили останки и вещи людей.

Историки утверждают, что основная часть расстрелов в яру, проходила на территории нынешнего парка, но было у яра и ответвление, пересекающее нынешнюю улицу Е. Телиги. Отмечается, что дом построен именно на том месте, где немецкие оккупанты проводили расстрелы мирного населения и военнопленных - в сети опубликовали фото этих самых локаций из Бабьего яра того времени.

Бабий Яр в Киеве в годы Второй мировой войны - место расстрелов (фото: t.me/now_kyiv)

Важно отметить, что земельный участок по улице Елены Телиги, 25 официально, по документациям, не входит в границы Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр, и во время строительства подземки "Дорогожичи" рядом и тоннелем на пересечении с улицей Щусева такие трагические останки не были обнаружены.

С 2019-го строительные работы активно возобновились, и вот сейчас по данным застройщика по состоянию на начало сентября общая готовность проекта составляет почти 92%.

Новая высотка около заповедника Бабий Яр в Киеве (фото: t.me/now_kyiv)