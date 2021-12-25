В Киеве посреди улицы зарезали мужчину, который заступился за женщину (видео)

К правоохранителям поступило сообщение от медиков, что возле остановки общественного транспорта на улице Булгакова в Святошинском районе было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.

"По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управления полиции, патрульные полицейские и судебно-медицинский эксперт", - рассказали правоохранители.

Был проведен осмотр места ЧП, установлены свидетели и очевидцы, проверено видео с камер наблюдения.

В Киеве на Борщаговке убит мужчина, который заступился за женщину (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Так полицейские вышли на след предполагаемого подозреваемого и уже через час обнаружили и задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Это - ранее судимый за имущественное преступление киевлянин, 1992 года рождения. У него мы изъяли вероятное орудие совершения преступления, а именно - кухонный нож, который направили на экспертизу", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Петр Токарь.

В ходе досудебного расследования было установлено, что потерпевший стал свидетелем конфликта между задержанным и его гражданской женой. Неравнодушный киевлянин сделал замечание мужчине, чтобы тот прекратил избивать женщину.

"Обидчику это не понравилось, так что он достал нож и ударил оппонента в грудь. По предварительному заключению судмедэксперта мужчина получил два проникающих ранения грудной клетки, в результате чего скончался до приезда медиков", - говорится в публикации.

Мужчина вмешался в драку между супругами и был зарезан на столичной Борщаговке (фото: kyiv.npu.gov.ua)

По факту происшествия было начато уголовное производство по п. 7 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Фигуранту уже сообщили о подозрении. За содеянное ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное.

Видео: в Киеве на Борщаговке зарезан мужчина, который заступился за женщину