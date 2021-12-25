В Киеве посреди улицы зарезали мужчину, который заступился за женщину (видео)

В Киеве мужчина стал свидетелем драки на улице между гражданскими супругами и решил вмешаться, но в результате получил удары ножом в грудь и скончался до приезда "скорой помощи". Жестокое убийство произошло на Южной Борщаговке.
Об этом 25 декабря передали в пресс-службе полиции Киева.
К правоохранителям поступило сообщение от медиков, что возле остановки общественного транспорта на улице Булгакова в Святошинском районе было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.
"По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управления полиции, патрульные полицейские и судебно-медицинский эксперт", - рассказали правоохранители.
Был проведен осмотр места ЧП, установлены свидетели и очевидцы, проверено видео с камер наблюдения.
В Киеве на Борщаговке убит мужчина, который заступился за женщину (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Так полицейские вышли на след предполагаемого подозреваемого и уже через час обнаружили и задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
"Это - ранее судимый за имущественное преступление киевлянин, 1992 года рождения. У него мы изъяли вероятное орудие совершения преступления, а именно - кухонный нож, который направили на экспертизу", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Петр Токарь.
В ходе досудебного расследования было установлено, что потерпевший стал свидетелем конфликта между задержанным и его гражданской женой. Неравнодушный киевлянин сделал замечание мужчине, чтобы тот прекратил избивать женщину.
"Обидчику это не понравилось, так что он достал нож и ударил оппонента в грудь. По предварительному заключению судмедэксперта мужчина получил два проникающих ранения грудной клетки, в результате чего скончался до приезда медиков", - говорится в публикации.
Мужчина вмешался в драку между супругами и был зарезан на столичной Борщаговке (фото: kyiv.npu.gov.ua)
По факту происшествия было начато уголовное производство по п. 7 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Фигуранту уже сообщили о подозрении. За содеянное ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное.
Ранее сообщалось, что в сентябре в Киеве пьяный неадекват устроил хаотичную стрельбу из-за замечания прохожих.
Напомним также, перед этим в Киеве пассажир такси вступился за оператора АЗС и убил мужчину, который конфликтовал с заправщиком.