В Киеве посреди улицы расстреляли активиста: детали ЧП (видео)

В Киеве прямо посрели улицы неизвестные застрелили 33-летнего мужчину. Инцидент произошел в Шевченковском районе на ул. Дегтяревская возле одного из офисов. Злоумышленники после совершения преступления 13 октября вечером скрылись на автомобиле. Об этом передали в отделе коммуникации полиции столицы.

Пострадавший был госпитализирован, однако от полученных травм скончался в больнице.

В Киеве начали спецоперацию по задержанию подозреваемых.

На месте происшествия работали экипажи патрульных и следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции и кинологи. Правоохранители обнаружили гильзы и пообщались со свидетелями.

В Киеве на улице застрелили активиста Арслана Гусейнова (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, очевидцы видели, что нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а потом скрылись на автомобиле черного цвета.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства.

По словам бывшего народного детутата Игоря Мосийчука, был убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к "движению кавказского антикремлевского сопротивления". Мужчина в последнее время жил в Киеве.

"У меня вопрос к руководству СБУ и ГПУ: почему на шестом году войны в Украине и в частности в Киеве кремлевская агентура свободно убивает своих врагов?" - говорится в его сообщении в Facebook. Также он опубликовал фото активиста на месте происшествия.

Очевидцы говорят, что у нападавшие были похожи на выходцев из Кавказа. После стрельбы они уехали на легковушке Toyota Camry с донецкой регистрацией.

В Киеве на улице Дегтяревская кавказцы застрелили активиста Арслана Гусейнова, который в последнее время проживал в столице Украины (Видео: facebook.com/kiev.informator.ua)