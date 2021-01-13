В Киеве посреди улицы произошла массовая драка: даже водители выбегали из авто

В Киеве произошла массовая драка возле одного из супермаркетов Днепровского района. В уличной потасовке вечером 12 января принимали участие около шести человек - среди них даже автомобилист, который не смог проехать.

Как сообщается в Facebook Киев Оперативный, инцидент случился в жилом массиве "Березняки", по адресу улица Павла Тычины, 15.

На пятиминутном видео, снятом очевидцами из окна, видно, что конфликт начался между двумя мужчинами, а женщина пыталась их разнять.

"На видео присутствует нецензурная брань, сцены насилия, а также кое-кто забыл надеть шапку в минусовую погоду! Не очень понятно за кого болеть в этой схватке, поэтому просто наблюдаем", - подписано видео.

Когда зачинщики конфликта немного отошли, к ним присоединилось еще два человека, и драка возобновилась.

Вмешаться в конфликт попытался водитель авто, который не смог проехать. Он вышел из машины, ударил одного из участников потасовки, затем вернулся в авто и уехал.

В конце концов в инцидент вмешалась полиция, приехавшая на вызов очевидцев события.

Видео содержит сцены насилия и нецензурную лексику, его можно посмотреть по ссылке (18+).

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