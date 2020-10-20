В Киеве снова пошла волна самоубийств в больницах: за сутки погибли два человека

В Киеве снова прокатилась волна самоубийств пациентов в больницах. За одни сутки в двух разных больницах столицы выбросились из окна два человека.

Как сообщает издание OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники, первая трагедия произошла ночью 19 октября. Из окна 4-го этажа инфекционного отделения Александровской больницы выпала женщина. Известно, что ей было 60 лет и она проходила лечение от коронавируса. Пациентка погибла не сразу, врачи боролись за ее жизнь до 7 часов утра, и она скончалась в реанимации.

Вторая трагедия произошла во вторник, 20 октября, в Оболонском районе столицы. Из окна клинической городской больницы №8 по улице Кондратюка выбросился мужчина. У него также был диагностирован COVID-19.

Как написали в сообществе dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook, мужчина совершил самоубийство намеренно.

"Надел костюм и по-нарядному выпрыгнул, сразу насмерть", - отметили в публикации. Однако, предсмертной записки погибший не оставил.

Все обстоятельства двух трагедий сейчас выясняются и на местах происшествия работали следственно-оперативные группы.

Стоит отметить, что это уже вторая волна странных самоубийств в столице. В конце сентября также погибли несколько пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львове мужчина наделал переполох на вокзале и пытался совершить суицид из-за любимой девушки.