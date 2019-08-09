В Киеве помощник нардепа угрожал детям: обещал расстрелять из окна

В Киеве взрослый мужчина начал угрожать детям расстрелом за то, что они катались на скейте возле его припаркованной машины. Детали инцидента рассказал журналист Игорь Колтунов на своей странице в Facebook.

Колтунов сообщил, что взрослый мужчина подъехал к одному из жилых домов и припарковал свой автомобиль на пешеходном тротуаре. Рядом гуляли дети и они проехали мимо автомобиля на скейте. Мужчина начал угрожать детям расстрелом за то, что они катаются рядом с машиной.

"Минут семь наблюдал, как здоровый мужик угрожал детям стрелять в них из окна, если они еще хоть раз воспользуются пешеходным тротуаром рядом с его машиной. Подошел с включенной камерой. Тот в ответ достал телескопическую дубинку (незаконное спецсредство) и пробовал забрать телефон, угрожая убийством", - Колтунов рассказал, как попытался вмешаться в ситуацию с детьми.

После перепалки с журналистом мужчина пригнал еще один автомобиль. По номерам автомобиля удалось выяснить, что агрессивный мужчина – это Алексей Школьный, помощник и доверенное лицо кандидата в депутаты Александра Гончаренко, который баллотировался в Верховную Раду от партии "Сила и Честь".

Скриншот поста (facebook.com/igor.koltunov)

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