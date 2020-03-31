В Киеве полиция жестоко избила мужчину: все подробности

В Киеве на Подоле в ночь на 31 марта сотрудники полиции избили мужчину. Так утверждает его знакомая Даша Минасенко, которая рассказала об этой истории на своей Facebook-странице.

"Около 00:15 машину моего друга, по адресу Электриков 19, остановила полицейская машина Mitsubishi Outlander с номерами 1930. Некий коп по имени Андрей и его неопознанный напарник подошли к машине моего друга и попросили выйти, на что он спросил на каком основании и попросил предъявить документы. Следующие действия могут случиться только в американском блокбастере - друга начали за шиворот вытаскивать из машины. Избили, порвали ему всю одежду: футболку, кофту, пальто", - рассказала Даша.

После этого якобы избитого копа увезли в больницу, где сказали, что его избил мужчина в машине, на которого напали сами полицейские.

"В итоге моего друга задержали за нападение на работников полиции. С разбитым лицом и в наручниках он четыре(!!!) часа провел на улице пока нам хоть что-то объяснили", - отметила девушка.

Даша Минасенко опубликовала фото машины друга, на кадрах видны капли крови.

В Киеве на Подоле избили мужчину (фото: facebook.com/dasha.minasenko)

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