ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве полиция жестоко избила мужчину: все подробности

STYLERЖизнь    31.03.2020 - 10:31
В Киеве полиция жестоко избила мужчину: все подробности
В Киеве на Подоле избили мужчину (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве на Подоле полицейские избили мужчину в машине

В Киеве на Подоле в ночь на 31 марта сотрудники полиции избили мужчину. Так утверждает его знакомая Даша Минасенко, которая рассказала об этой истории на своей Facebook-странице.

"Около 00:15 машину моего друга, по адресу Электриков 19, остановила полицейская машина Mitsubishi Outlander с номерами 1930. Некий коп по имени Андрей и его неопознанный напарник подошли к машине моего друга и попросили выйти, на что он спросил на каком основании и попросил предъявить документы. Следующие действия могут случиться только в американском блокбастере - друга начали за шиворот вытаскивать из машины. Избили, порвали ему всю одежду: футболку, кофту, пальто", - рассказала Даша.

После этого якобы избитого копа увезли в больницу, где сказали, что его избил мужчина в машине, на которого напали сами полицейские.

"В итоге моего друга задержали за нападение на работников полиции. С разбитым лицом и в наручниках он четыре(!!!) часа провел на улице пока нам хоть что-то объяснили", - отметила девушка.

Даша Минасенко опубликовала фото машины друга, на кадрах видны капли крови.

В Киеве полиция жестоко избила мужчину: все подробностиВ Киеве полиция жестоко избила мужчину: все подробностиВ Киеве полиция жестоко избила мужчину: все подробностиВ Киеве на Подоле избили мужчину (фото: facebook.com/dasha.minasenko)

Как мы ранее писали, под Одессой подростки избили сверстницу: у девочки сотрясение мозга.

Нас ждет катастрофа: Кличко наехал на киевлян из-за нарушений правил карантина Карантин в Киеве: появились фото "вымершей" столицы
Новости Украины Киевизбиение
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь