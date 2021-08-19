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В Киеве полиция два года хранит бочки с фекалиями, которые изъяли во время нападения на Марш равенства (фото)

Автор: Тетяна Самарук

Полиция до сих пор хранит в качестве вещественных доказательств фекалии, которые изъяли в июне 2019 года у провокаторов, планировавших забрасывать ими участников Марша равенства в Киеве.

Об этом пишет LB.ua.

Так, обвинительный акт в соответствующем уголовном производстве направлен в суд 26 марта 2021 года, а 31 марта состоялся единый суд, информация о котором есть в Едином реестре судебных решений, где было принято решение о назначении подготовительного заседания суда на 16 июля.

Изъятые вещественные доказательства запрещается утилизировать до момента получения соответствующего разрешения от суда. Поэтому в Голосеевском управлении полиции до сих пор хранятся:

  • 15 пакетов с презервативами с веществом мутновато-желтого цвета с резким запахом;
  • три пластиковые бочки вместимостью 55 литра с веществом мутновато-желтого цвета с резким запахом;
  • 2 опрыскивателя вместимостью 5 литров с веществом мутновато желтого цвета с резким запахом.

Голосеевское управление полиции два года хранит емкости с фекалиями (фото: lb.ua)

Ранее мы сообщали, что на Буковини отец студента облил преподавательницу фекалиями.

Также на популярном украинском курорте море "заминировали" фекалии.

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Марш равенства