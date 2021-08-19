В Киеве полиция два года хранит бочки с фекалиями, которые изъяли во время нападения на Марш равенства (фото)

Полиция до сих пор хранит в качестве вещественных доказательств фекалии, которые изъяли в июне 2019 года у провокаторов, планировавших забрасывать ими участников Марша равенства в Киеве.

Так, обвинительный акт в соответствующем уголовном производстве направлен в суд 26 марта 2021 года, а 31 марта состоялся единый суд, информация о котором есть в Едином реестре судебных решений, где было принято решение о назначении подготовительного заседания суда на 16 июля.

Изъятые вещественные доказательства запрещается утилизировать до момента получения соответствующего разрешения от суда. Поэтому в Голосеевском управлении полиции до сих пор хранятся:

15 пакетов с презервативами с веществом мутновато-желтого цвета с резким запахом;

три пластиковые бочки вместимостью 55 литра с веществом мутновато-желтого цвета с резким запахом;

2 опрыскивателя вместимостью 5 литров с веществом мутновато желтого цвета с резким запахом.

Голосеевское управление полиции два года хранит емкости с фекалиями (фото: lb.ua)