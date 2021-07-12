В Киеве показали "уставший" подземный переход: угрожает жизни

Отмечается, что переход находится недалеко от станции метро "Героев Днепра". 12 июля около 6.00 утра там сверху упала часть потолка. К счастью, прохожих в это время там не было.

"Безопасные" подземные переходы Сегодня около 06:00 в подземном переходе на Героев Днепра сверху отвалился кусок потолка. К счастью, никто не травмировался", - сказано в сообщении.

В Киеве возле "Героев Днепра" находится опасный переход (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях пользователи сети отметили, что сейчас этим переходом мало пользуются и обычно перебегают дорогу сверху, что тоже очень опасно для жизни.