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В Киеве показали "уставший" подземный переход: угрожает жизни

Автор: Людмила Жукова

В Киеве показали "уставший" переход, который может быть опасен для жизни.

Об этом рассказали на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что переход находится недалеко от станции метро "Героев Днепра". 12 июля около 6.00 утра там сверху упала часть потолка. К счастью, прохожих в это время там не было.

"Безопасные" подземные переходы Сегодня около 06:00 в подземном переходе на Героев Днепра сверху отвалился кусок потолка. К счастью, никто не травмировался", - сказано в сообщении.

В Киеве возле "Героев Днепра" находится опасный переход (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях пользователи сети отметили, что сейчас этим переходом мало пользуются и обычно перебегают дорогу сверху, что тоже очень опасно для жизни.

  • А там пользуются этим подземным переходом? Почему-то вечно паломничество через дорогу из зайцев, не очень-то и удивительно, что там не было людей.
  • Такий же стан переходу на Степана Бандери/Новоконстянтинівська.
  • Над цим переходом їздить трамвай. Попереду перехода продуктовий супермаркет Велмарт. Минулого літа була тут новина про те, як із цього продуктового (під час ремонту), впала із криші частина обшивки і прямо на людину (жінку), її травмувало. По цій вулиці (Героїв Дніпра) кожний підземний перехід у такому стані.

Как мы писали ранее, в Киеве произошло ЧП в метрополитене. В переходе между станциями Крещатик и Майдан Независимости обнаружили тело мужчины с рюкзаком службы доставки "Ракета".

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Киевпереход