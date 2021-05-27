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В Киеве показали смертельно-опасный переход: находится возле метро

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Киев, Четверг 27 мая 2021 09:15
В Киеве показали смертельно-опасный переход: находится возле метро В Киеве показали "уставший" переход (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве показали опасный для жизни переход, который находится недалеко от станции метро "Героев Днепра".

Видео с ним опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Не совсем понятно, пешеходу безопасней переходить по этому подземному переходу или перебежать над ним? Киев, Героев Днепра", - подписали ролик.

На видео мы можем увидеть, в каком печальном состоянии находится переход. Он просто разваливается на глазах, судя по всему, о ремонте ему можно только мечтать. К слову, такое состояние перехода может угрожать жизни людей.

Видео можно посмотреть по ссылке.

В комментариях украинцы возмутились происходящим и винят во всем КМДА.

  • Пфффф... Переход на районе выложили ...дядь Витааааалька, шо там у вас в КМДА, а тут полгорода разрушено.
  • На Героев Севастополя возле Мередиана еще и не так.
  • Таких много, клячи делишки. Видел как плитку положили, двое руко*опов на вид, судя по всему за копейки. Через полгода стала отпадать.
  • Перебежать безопаснее, но по подземному.

Как мы ранее писали, в переходе на станции метро "Осокорки", где недавно коммунальные службы посносили МАФы, уже снова орудуют "стихийники".

Напомним, в Киеве 12 мая начали массово сносить МАФы. Киоски без предупреждения убрали возле станции метро "Арсенальная" и "Лыбедская".

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