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В Киеве показали опасный подземный переход около метро (фото)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве в подземном переходе около станции метро "Дорогожичи" стала отпадать плитка, и несколько кусков кафеля обвалились вниз, разбившись при падении как раз при входе в подземку. Опасное место сфотографировал один из жителей столицы, после чего кадры разместили в сети.

Снимки 3 июля опубликованы на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Также киевлян призвали быть осторожными, так как на козырьке перехода другая плитка тоже еле держится, и есть риск обвала кафеля практически в любой момент. Куски же могут упасть на головы ничего не подозревающим людям, которые в тот момент будут выходить из подземки к ступеням, ведущим на улицу.

"Кто там пользуется подземным переходом вблизи со станцией метро Дорогожичи? Будьте осторожны. Здесь совсем не держится плитка", - говорится в описании к фото.

Киевлян предупредили об опасности из-за падающей плитки на переходе около станции метро "Дорогожичи" (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В сети возмущаются из-за подобной ситуации, и озвучивается мнение, что лучше сделать наземные переходы, вместо подземок

  • Их давно пора бетоном залить и сделать цивилизованные пешеходные наземные переходы! Вечно грязные, разрисованные и мочою воняет... Под площадью "Льва Толстого" вообще "бомжатня".
  • Почему там не сделать наземный?
  • Капец, это ж так убить может!
  • Новый ремонт за счет бюджета будет. Причем зимою, что бы к следующей зиме и новая плитка отвалилась...

Ранее сообщалось, что в Киеве показали "уставший" подземный переход, который может быть опасен для жизни.

Также мы писали о том, что переход в киевском метро залатали скотчем, и в сети показали фото такого "ремонта", что вызвало скандал.

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КиевДорогожичи