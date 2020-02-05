В Киеве подростки жестоко избили школьницу ради видео

В Киеве на Борщаговке в школе №215 подростки жестоко избили ученицу этой же школы. Девочка Настя в классе новенькая и теперь после инцидента боится идти в школу, а также возвращаться из нее. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В учебном заведении уже знают про видео, которое опубликовали воспитанники школы в соцсетях, и уверяют, что виновные в избиении Насти понесут наказание. Эта история произошла несколько дней тому, но огласку получила после того, как видео начало распространяться в соцсетях.

Кстати, в соцсетях очень осуждают поведение "малолеток". Люди очень взволнованы такой жестокостью детей.

Одна из нападавших - девочка Неля, воспитывается в неполной семье, у нее есть только сестра, которая не знает, как совладать с трудным подростком.

В полиции, в свою очередь, заявили о намерении учесть все обстоятельства в рамках открытого уголовного производства.

В Киеве подростки избили школьницу (ТСН)