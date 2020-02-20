В Киеве подростки жестоко избили мужчину: инцидент получил продолжение

В Киеве подростки жестоко издевались над бездомным мужчиной и били его ногами по лицу. Инцидент случился на Троещине и неравнодушные жители района вызвали полицию. У одного из подростков случился обморок, а другие дети в это время разбежались. Когда на место приехали "копы" детей и след простыл.

Выяснилось, что зачинщицей избиения мужчины была 13-летняя девочка София. Она уже неоднократно была замечена в конфликтах, а в школе отказываются комментировать поведение подростка. Ее мать считает, что дочка не виновата, а видео в соцсетях - смонтировали.

"Как я могу посмотреть видеозаписи события и какие еще есть доказательства, кроме слов людей, которые выпили и сфотографировали мужчину, дав ему сигареты за то, что он ляжет на асфальт. По словам детей, все было совсем иначе. И если бы было так, как написано, их бы забрали в детскую комнату полиции, но их отпустили. Нужны сенсации ценой исключения детей из школы?" – рассказала мать девочки "Обозревателю".

В полиции рассказали, что делу уже дали ход, так как бездомного дети избили до полусмерти.

"Самое неприятное – били девушки, а мальчики поддерживали и наблюдали. Били с особой жестокостью уже лежащего ногами по лицу", – рассказывают очевидцы события.

Сейчас в полиции ищут пострадавшего мужчину и выясняют все детали произошедшего.