В Киеве подростки устроили "шоу" на кладбище, глумясь над могилами (видео)

В Киеве девушки-подростки решили развлечься на кладбище, глумясь над могилами. Несовершеннолетние ходили среди захоронений, курили сигареты и опирались на кресты. По словам девочек, мертвым все равно, что они делают. Видео опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook. Также подростки нецензурно выражались, находясь на кладбище.

"Молодое поколение считает это нормой", - подписали видео на странице.

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Фото: Одна из девочек (Facebook/Киев Оперативный)

Пользователи сети шокированы поведением детей и считают, что их поведение отвратительно.

Ау. Такое поколение каждое. В любом поколении есть подобные дети. И каждый раз один и те же вздохи.

Зря они так! Покойники таких забирают. Хотела бы я понаблюдать за ними, сколько они еще проживут. Прости Господи.

Ему по....й, а вот родственникам не очень, мягко говоря . Я просто в легком шоке , малые ещё не знают жизни . Бог им судъя.

При чем здесь "молодое поколение"? Не все же поколение такое. Человеческие ценности, культура, уважение (к старшим/умершим) прививаются детям в семье. Подобное поведение детей - это результат отсутствия внимания/воспитания родителей. Так что если и хотите пенять на поколение, то только на "старое".

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что позже появилось видео с извинениями от одной из девочек-подростков, которая была на кладбище.

Пользователи сети отметили, что скорей всего, родители провели с ребенком воспитательную работу.