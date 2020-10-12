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В Киеве подростки устроили погром в трамвае: избили кондуктора и выбили окно

Автор: Роман Мирончук

Несовершеннолетние избили кондуктора трамвая

В воскресенье, 11 октября, двое подростков устроили драку в трамвае возле станции метро "Черниговская". Несовершеннолетние выбили стекло, а также начали избивать кондуктора.

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Успокоить дебоширов удалось только полицейским, и то они попробовали напасть и на них, но убежать не получилось. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

В Киеве подростки избили кондуктора трамвая (видео: facebook.com/KyivOperativ)

По данным Telegram-канала "Kievmap", хулиганам было по 13-15 лет. Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

  • Ещё защитница там какая-то нарисовалась. Проехалась бы эта защитница с ними в метро в 11 вечера в пустом вагоне, посмотрела бы я на нее;
  • Тот случай, когда респект патрульным, что не панькались с малолетками. Но к сожалению, на этом и закончится, родители уплатят штраф + компенсация поврежденное имущество и все;
  • А где же легендарный водитель трамвая с пендалем и монтировкой?
  • Правильно еще и сверху по шее дать нужно было. Вообще малолетки страх потеряли;
  • Поддерживаю полицейских. Жестко, но так и надо с отморозками. Вообще страх потеряли. Кого растим? Очень много ублюдков появилось в последнее время. Родители их в жо*ы целуют, а они творят, что хотят. Как говорил Гога в знаменитом фильме: "Теперь они будут знать, что на их силу, всегда найдется сильнее сила";
  • Не защищаю хулиганов, но поднимать и швырять закованного в наручники человека - это непозволительно. И да, где маски, господа полицейские?
  • Жестко, но справедливо.

Напомним, в Киеве водители маршрутки и трамвая устроили драку посреди дороги.

Ранее в Киеве пассажир ударил женщину-кондуктора, но за женщину заступился мужчина.

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