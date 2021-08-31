В Киеве подростки "культурно" отдохнули в парке: сломали качели и вырвали скамейку (видео)
В Киеве группа молодежи пришла отдохнуть в фитнес-парке "Озеро Лебединое" и наделала вреда.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Сейчас".
Так, пятеро подростков сломали качели в фитнес-парке, вырвали скамейку и испортили покрытие.
На видео видно, как несовершеннолетние намеренно совершили свои действия.
"Культурные" молодые люди после отдыха в фитнес-парке "Озеро Лебединое" сломали детские качели, вырвали скамейку и покрытия", - говорится в заметке.
В комментариях пользователи пишут, что подростков за их поступки должны наказать.
- Когда-нибудь они получат за свои поступки. Даже "яжемать" не поможет;
- Какой ужас! И это подрастающее поколение, а что будет дальше;
- Животные, зачем такое делать;
- Шок, и что они хотели этим показать;
- А что из них будет дальше! Нелюди.
Ранее мы сообщали, что в киевской маршрутке на пассажиров рухнуло стекло люка. В результате инцидента пострадали две девушки в транспорте, но водитель даже не предложил им помощи, а просто продолжал движение.
Также в Киеве водитель избил пассажирку-иностранку и выгнал ее из маршрутки - инцидент происходил на глазах у других пассажиров, и очевидцы утверждают, что водителю помогала кондуктор.