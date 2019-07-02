В Киеве подростки избили бездомного и сняли на видео: извергов жестко проучили

Подростки жестоко избили бездомного, а само нападение сняли на видео и затем обликовали в интернете. Инцидент произошел в Киеве в районе Виноградаря. "Хвастовство" обернулось для малолетних агрессоров боком - в сети ролик собрал огромное количество гневных и возмущенных комментариев, а самих парней вычислили и провели самосуд. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Нападение в спальном районе на нищего совершили подростки на вид около 16-17 лет, однако на видео слышен также и совсем детский голос. Не смотря на стоны и просьбы пострадавшего, его продолжали бить ногами и кулаками. Все это снимали на мобильный телефон.

После того, как кадры попали в сеть, правоохранители возбудили уголовное дело в отношение парней.

Тем временем другие подростки смогли выяснить личность нападавших и решили тех наказать. При чем тоже снять на видео.

В Киеве подростки избили бездомного (Фото: скриншот)

"Сначала нам друг скинул это видео по Instagram, мы решили сделать ему самосуд", - рассказал один из "мстителей".

По словам другого парня, бездомный никому ничего плохого не делал, собирал бутылки. Он просто лежал возле одного из зданий, когда на него накинулись и избили трое подростков.

В настоящее время по факту инцидента в службе по защите детей изучают условия, в которых живут несовершеннолетние нападавшие. После этого будет принято решение относительно возможности привлечь к ответственности их родителей.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, в январе в Киеве на территории ботанического сада имени Фомина неизвестный избил и порезал бездомного. Пострадавший с обильным кровотечением удалось добраться до павильона станции метро "Университет" и попросить о помощи.

Также мы писали о том, что в Бердянске под Запорожьем банда подростков после избиения сверстников объявила охоту на бездомных. Две группировки хулиганов нападали на нищих и забивали их камнями.